Seit einem Jahr will das Mitmach-Café in Wurzen Menschen Raum für den Austausch bieten. Betrieben wird es vom Netzwerk für Demokratische Kultur. Doch immer wieder gibt es Angriffe, zuletzt am vergangenen Freitag. Über die gesamte Fensterfront des Ladengeschäfts ist nach Angaben der Betreiberin Laura Rieger in blauer Farbe ein Kürzel sowie der Schriftzug "Fuck Antifa" gesprüht worden.