Auszeichnung Herbsthof in Oschatz ist Deutschlands bester Bio-Hofladen

Der Herbsthof in Thalheim, einem Ortsteil von Oschatz in Nordsachsen, ist zum zweiten Mal als bester Bio-Hofladen Deutschlands ausgezeichnet worden. Der Preis ging bereits 2022 nach Oschatz. Bauer Axel Heinze und Mitstreiter des Familienbetriebs erhielten die Auszeichnung am Mittwoch auf der Messe Biofach in Nürnberg.



Der Preis ist das Ergebnis einer Kundenabstimmung, zu der das Fachblatt "Schrot & Korn" jedes Jahr aufruft. 50.000 Stimmen wurden laut dem Blatt bei der Leserwahl abgegeben, um aus mehr als 2.500 deutschen Bioläden die vier besten auszuwählen.