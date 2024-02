Auch zwei Tage nach dem Unfall eines Gefahrguttransporters auf der A14 liegt der Lkw noch immer auf dem Feld neben der Autobahn. Laut Polizei war die Autobahn zwischen Mutzschen und Leisnig zwar bis Donnerstagmittag für Bergungsarbeiten gesperrt. Der Fokus habe dabei jedoch darauf gelegen, die Chemikalien abzupumpen und das Erdreich umzugraben, in das etwa 1.800 Liter Chlorbleichlauge geflossen sind.

Den Angaben zufolge ist ein Spezialkran notwendig, um den Lkw wieder aufzurichten. Allerdings sei das Feld zurzeit noch zu feucht und matschig. Daher könne der Lkw erst nächste Woche von dem Acker geholt werden. Konkret ist nach Polizeiinformationen der Mittwoch im Gespräch, weil dann auch der Spezialkran verfügbar sei. Neben dem Lkw stehen auf dem Feld noch mehrere Fässer, in denen Chemikalien gelagert waren. Diese seien jedoch leer, sodass keine Gefahr mehr von ihnen ausgehe, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Am Mittwochmorgen war ein Sattelzug auf der A14 zwischen den Ausfahrten Mutzschen und Leisnig aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links ausgeschert und gegen die Mittelleitplanke geprallt. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildzaun und kippte auf einem angrenzenden Feld auf die Seite. Der 62 Jahre alte Fahrer wurde verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.