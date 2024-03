Sachsens Landwirte wollen weiter für eine Subventionierung des Agrardiesels und einen Abbau der Bürokratie kämpfen. Das bekräftige der Präsident Torsten Krawczyk auf dem zweiten Sächsischen Bauerntag in Döbeln.

Man fordere nach wie vor die Wiedereinführung des Agrardiesels, so Krawczyk. Diese Kürzung sei der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. "Wir sind aber natürlich in den politischen Verhandlungen dabei, auch adäquate Lösungen zu finden. Also wir müssen auch Kompromisse finden", erklärte der Verbandspräsident.