Sein Großvater habe bereits 1928 Fischzucht betrieben, erzählt Fischwirtschaftsmeister Udo Wolf. Seinen Betrieb hat er in Beucha, einem Stadtteil von Brandis bei Leipzig. Der Betrieb weist eine Besonderheit auf, denn er betreibt das letzte Bruthaus in Sachsen: "Die Hälfte unserer Flächen nutzen wir zur Zucht von Setzfischen. Die werden dann an andere Fischzüchter oder Angelvereine verkauft. Sonst gibt es dann alles, was die Menschen wollen: regionale Speisefischproduktion und Vermarktung."