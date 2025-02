Der an beiden Kirchen entstandene Schaden werde insgesamt auf etwa 2.000 Euro geschätzt, hieß es. Die Polizei ermittle wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Weitere Angaben machte sie nicht. Bei den Kirchen war am Sonntag niemand zu erreichen.



In den vergangenen Wochen und Monaten waren an Gotteshäusern in Wurzen auch immer wieder Schmierereien aufgetaucht, wie die "Leipziger Volkszeitung" (€) zuerst berichtete. Sie trugen alle die gleiche Handschrift. Ob es einen Zusammenhang gibt und was hinter den Schmiereien steckt, ist derzeit unklar.