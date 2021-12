Verdacht auf Brandstiftung 60 Strohballen bei Parthenstein niedergebrannt

Bei Parthenstein im Landkreis Leipzig hat es in der Vergangenheit häufiger gebrannt. So auch am Montag, als ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen ist. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und prüft Zusammenhänge zu vorherigen Bränden.