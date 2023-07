Zwei Jugendliche sollen einem Mitschüler an der Oberschule in Brandis im Kreis Leipzig ein Hakenkreuz in die Haare rasiert haben. Wie Leipzigs Polizeisprecher Olaf Hoppe am Dienstag mitteilte, hat der Staatsschutz Ermittlungen gegen die beiden 14-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Obwohl es bereits Mitte Mai dieses Jahres zu dem Vorfall kam, war dieser erst nach einem anonymen Hinweis an die "Leipziger Volkszeitung" bekannt geworden. Nun steht der Vorwurf im Raum, dass die Schulleitung den Fall nicht veröffentlicht habe.

An einer Oberschule in Sachsen sollen Jugendliche einem Mitschüler ein Hakenkreuz ins Haar rasiert haben. Das hat für sie nun Konsequenzen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa