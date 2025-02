In Wurzen im Landkreis Leipzig hat die Polizei in der Nacht zu Freitag einen mutmaßlichen Brandstifter gestellt. Nach Behördenangaben wurde der 34-Jährige von einer Polizeistreife dabei beobachtet, wie er versucht hatte, die Eingangstür einer Kirche in der Innenstadt in Brand zu setzen. Durch das schnellen Eingreifen der Beamten konnte demnach ein Ausbreiten der Flammen verhindert und das Feuer gelöscht werden.