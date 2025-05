Der mehr als 360 Meter lange und 2.700 Tonnen schwere Stahlkoloss ist innerhalb von zwei Jahren erbaut und über die Mulde geschoben worden.

Als Gleitmittel gegen die starken Reibungskräfte wird ostdeutsches Spülmittel benutzt.

Als nächstes bekommt die neue Brücke Fahrbahnen.

Der Ersatzneubau der Muldebrücke zwischen den Anschlusstellen Grimma und Mutzschen an der Autobahn 14 hat die gegenüberliegende Uferseite erreicht. Nach zwei Jahren Bauzeit ist am Donnerstag der letzte Vorschub von knapp 23 Metern erfolgt. Am Freitag sollen die restlichen etwas mehr als zwei Meter folgen. Der Spatenstich für das Projekt war laut Fernstraßenplanungsunternehmen Deges im Herbst 2022 erfolgt.

Hunderte Meter langer Stahlkoloss rutscht über die Mulde

Umgesetzt wird das ambitionierte Projekt überwiegend von regionalen Unternehmen. Der Geschäftsführer des Frohburger Bauunternehmens, Martin Arlt, erklärt im Gespräch mit MDR SACHSEN die Vorgehensweise: "Die Stahlkonstruktion ist im Werk von ZSB in Zwickau vorgefertigt und in Einzelteilen hier auf die Baustelle geliefert worden. In einem weißen Zelt sind dann die einzelnen vorgefertigten Elemente zusammengefügt worden."



In sieben Teilabschnitten sei der mehr als 360 Meter lange und 2.700 Tonnen schwere Stahlkoloss dann über die Mulde geschoben worden, so der Geschäftsführer weiter.

Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

Ambitioniertes Projekt: Autobahn krümmt sich