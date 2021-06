Die Impfzentren im Freistaat sollen einen Monat länger als zunächst geplant betrieben werden. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer während eines Bürgerdialogs im Wurzener Land an. Dort sprach sich der CDU-Politiker zudem dafür aus, den Mund- und Nasenschutz trotz niedriger bundesweiter Corona-Fallzahlen auch in den nächsten Wochen beizubehalten.

Mit Blick auf künftige Lieferungen von Corona-Impfstoffen zeigt sich Kretschmer optimistisch. In den nächsten Wochen werden größere Mengen erwartet, so dass Hausärzte, Betriebsärzte und Impfzentren ausreichend versorgt werden könnten.

In Lossatal, Ortsteil Hohburg, hat Kretschmer erstmals seit neun Monaten wieder das sachsenweite Bürgerdialogformat der Staatsregierung "Direkt" fortgeführt. Insgesamt 75 Teilnehmer waren unter Voraussetzung eines negativen Corona-Tests zugelassen. Themen der knapp zweistündigen Frage-Antwort-Veranstaltung waren unter anderem der Lehrermangel im ländlichen Raum und die bessere ÖPNV- und Verkehrsanbindung an die Mittelzentren wie auch Großstädte. Dabei versprach der Ministerpräsident, im nächsten Doppelhaushalt wieder mehr Gelder für den kommunalen Straßenbau bereitzustellen.

In Hohburg sei der jahrelange Trend des Einwohnerschwundes mittlerweile zwar gebrochen. Mehr Familien entschieden sich auch aufgrund der hohen Mieten in Leipzig für ein Leben in der Gemeinde. Aber um weiter für junge Familien attraktiv zu sein, brauche es kurzfristig mehr Personal in der Kita und damit mehr Gelder. Außerdem sei die bisherige Fördermittelpraxis zu wenig am tatsächlichen Bedarf in den Kommunen ausgerichtet.