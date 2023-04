Gebisse aus Gips und altertümlich anmutende Zahnprothesen stehen in einer Glasvirtrine. Vor dieser liest Andreas Haesler in einem alten Buch, wie früher Zähne gezogen wurden. Die Geschichte der Zahnheilkunde ist sein Steckenpferd. Anfang dieses Jahres kommt dem Zahntechniker in seinem Dentalmuseum Zschadraß bei Colditz eine kuriose Idee. Warum nicht die erste Zahncreme Sachsens aus dem Jahr 1907 herstellen?