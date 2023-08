Im Jahr werten er und Kollegin Buchholz in Collm etwa 5.000 Fernbeben aus, erklärt Siegfried Wendt. "Wir gehören weltweit zu den zehn besten Institutionen, was die Zulieferung und Qualität der Daten angeht", sagt der 75-Jährige. Doch nicht nur Fernbeben messen die Seismologen, sondern auch Nahbeben in Mitteldeutschland und den benachbarten Regionen. Durchschnittlich würden in diesem Bereich jährlich 1.200 Beben festgestellt, sagt Wendt: "In den letzten 20 Jahren haben wir mehr als 25.000 Beben ausgewertet."