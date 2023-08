An einer Wand hängt eine große Weltkarte gespannt. Davor flimmert auf einem Schreibtisch ein Computerbildschirm. Der Geophysiker Siegfried Wendt fährt mit seinem Finger auf dem Bildschirm über einen Bereich, der die östliche Türkei an der Grenze zu Syrien zeigt. Dieses Gebiet ist mit roten Punkten übersäht. "Das sind die seismischen Wellen des Erdbebens in der Türkei am 6. Februar dieses Jahres. Als wir die Daten sahen, hatten wir schon gefürchtet, dass etwas Schlimmes passiert sein muss", erinnert sich Wendt. Bei dem Erdbeben mit einer Stärke von 7,8 hatte es knapp 59.000 Tote gegeben.

Im Jahr werten er und Petra Buchholz in Collm etwa 5.000 Fernbeben aus, wie Siegfried Wendt erklärt. "Wir gehören weltweit zu den zehn besten Institutionen, was die Zulieferung und Qualität der Daten angeht", sagt der 75-Jährige. Doch nicht nur Fernbeben messen die Seismologen, sondern auch Nahbeben in Mitteldeutschland und der benachbarten Regionen. Durchschnittlich würden in diesem Bereich jährlich 1.200 Beben registriert, sagt Wendt: "In den letzten 20 Jahren haben wir mehr als 25.000 Beben ausgewertet."