Aus dem Dachstuhl des leerstehenden Mehrfamilienhauses in Colditz schlugen meterhoch die Flammen. Bildrechte: Medienportal Grimma

Nach dem Feuer im Dachstuhl eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in Colditz ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mitteilte, entzündeten Unbekannte den Dachstuhl "auf nicht bekannte Art und Weise". Ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen. Den Schaden gibt die Polizei mit 250.000 Euro an. Verletzt wurde niemand.