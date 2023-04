Dentalmuseum Zschadraß Das "Grüne Gewölbe" der Zahnheilkunde

Mehr als eine halbe Million Exponate zeigt oder archiviert das Dentalmuseum Zschadraß auf mehr als 2.300 Quadratmetern. Laut Haesler ist es damit die weltweit größte Sammlung zum Thema Zahnheilkunde. "Das ist die Eremitage, der Louvre und das Grüne Gewölbe der Zahnheilkunde", sagt er. Ein besonderes Ausstellungsstück: eine kleine Terracottafigur , die eine Hand an die Wange drückt. "Es sieht so aus, als ob sich die dargestellte Person Zahnweh hat. Die Figur ist mit 2.500 Jahren unser ältestes Exponat", so Haesler.

Museumsleiter Haesler hält eine weitere Rarität in der Hand. Es ist ein über 500 Jahre alter Zahnstocher in Form eines Kolibris. "Von diesen Zeugnissen aus der Maya- und Inkazeit gibt es weltweit nur drei Stück. Zwei davon sind in Zschadraß zu sehen", so Haesler. Er präsentiert auch die erste elektrische Bohrmaschine von 1890, die über ein Gaspedal zu bedienen war. Auch nach den Möglichkeiten, Menschen vor dem Zähneziehen zu betäuben, werde von Museumsgästen häufig gefragt. Wurde vor 200 Jahren noch Lachgas verwendet, setzte sich ab den 1880er Jahren Kokain als Betäubungsmittel durch, erklärt Haesler.