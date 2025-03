Bürgermeister Pöge betont, dass die Bedeutung der kommunalen Brücken über ihre Funktion als Verkehrswege hinausgeht. Nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für das tägliche Leben der Einwohner: "Es sind nicht nur die großen Brücken, die derzeit in den Fokus rücken sollten, auch in den kleinen Kommunen ist das ein Riesenthema. Das sind nicht immer die riesig frequentierten, aber es sind Brücken, die als Verbindungen wirklich wichtig sind", betont Pöge.



Eine seit der Brückenprüfung in diesem Jahr vollgesperrte Fußgängerbrücke in Nischwitz habe kürzlich für einen "Riesenaufschrei" in der Dorfgemeinschaft verursacht. Die Leute möchten aktiv an Lösungen mitwirken und so soll demnächst Kontakt zu einem Brückenbauingenieur aufgenommen werden, berichtet Pöge weiter: "Für die Leute ist das in dem Moment der Mittelpunkt ihres Ortes". Fußgängerbrücken gehörten zur örtlichen Lebenskultur dazu.