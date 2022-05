Wegen einer Brandserie hat die Polizei am Dienstag im Raum Grimma mehrere Wohnungen durchsucht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten ermitteln gegen vier Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Drei der vier sind demnach Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Parthenstein. Die Straftaten sollen sich den Angaben zufolge seit Oktober 2020 in den Ortschaften Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen ereignet haben.