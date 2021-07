Flutschutz Hochwasseranlage in Grimma massiv beschädigt

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag wurden Teile der Hochwasserschutzanlage der Stadt Grimma schwer zerstört. Sie sei aktuell nicht funktionsfähig, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Oberbürgermeister Matthias Berger spricht von Terrorismus und sieht die Muldestadt in der Hochwasserhauptsaison schutzlos.