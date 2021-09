Die AfD-Wahlkundgebung mit Björn Höcke in Grimma am Donnerstagabend hat für zwei Teilnehmer ein Nachspiel. Wie die Polizei Leipzig am Freitag mitteilte, wird gegen die beiden Männer wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Sie sollen am Ende der Kundgebung den Hitlergruß gezeigt und "Sieg Heil" gebrüllt haben.