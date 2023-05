Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Mittelsachsen sind sechs Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Angaben der Polizei war das Feuer am Donnerstagabend in einem Wohnblock in Döbeln ausgebrochen. Die Feuerwehr musste die Wohnungen evakuieren. Der Brand wurde gelöscht. 15 Menschen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht.