In Dahlen im Landkreis Nordsachsen ist am Samstagmorgen um 4:43 Uhr vom Winterdienst Feuer in einem Gewerbegebiet gemeldet worden. Ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig sagte MDR SACHSEN, es habe ein großer Reifenstapel in Flammen gestanden. Feuerwehren aus Dahlen, Oschatz und fünf umliegenden Orten versuchte demnach ein Übergreifen der Flammen auf eine alte Lagerhalle zu verhindern. Verletzte gab es nicht.