In Grimma ist nur wenige Tage nach der Beschädigung des Tores am Volkshausplatz ein Notverschluß in die Hochwasserschutzanlage eingebaut worden. "Wir haben in den letzten Tage gewirbelt. Der Notverschluss ist probehalber eingesetzt. Damit ist erst einmal alles okay", sagte Axel Bobbe von der Landestalsperrenverwaltung MDR SACHSEN am Donnerstag.