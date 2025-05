Am 1. März rückten die Behörden an - zunächst in der Annahme, nur die Puten und Zuchthühner seien betroffen. Doch die Maßnahmen der Behörde griffen weiter. Auch die Ziertauben und Papageien seiner Enkelin und Schwiegertochter wurden eingeschläfert. Wilfried Große ringt bei der Erinnerung mit den Worten. "Wir wollten noch eine Eilverfügung beim Gericht holen", sagt er, "weil die in den letzten Jahren separat behandelt wurden." Laut Laborbericht soll 99 Prozent des Bestands gar nicht infiziert gewesen sein - doch das zählte an diesem Tag nicht mehr.