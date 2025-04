Nach einem Vogelgrippe-Ausbruch in einem Geflügelbetrieb in Grimma wird die Anfang März eingerichtete Überwachungszone aufgehoben. Das teilte das Landratsamt des Landkreises Leipzig mit. In der Zone waren unter anderem Geflügelausstellungen verboten, das Geflügel musste in geschlossenen Ställen beziehungsweise geschützten Volieren gehalten und der Gesundheitszustand der Tiere genau beobachtet werden.