Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag auf dem Markt in Brandis neben dem Rathaus einen Sparkassen-Geldautomaten geknackt. Wie die Polizei bestätigte, wurde der Automat gegen drei Uhr gesprengt. Dabei ist das Gebäude, in dem die Sparkasse Muldental ihre Filiale hat, augenscheinlich stark beschädigt worden. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch nicht bekannt.