Die Projektleiter der Hochwasserschutzanlage in Grimma sind mit dem sächsischen Staatspreis für Baukultur ausgezeichnet worden. Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt übergab die Auszeichnung am Dienstagabend bei einem Festakt in Dresden. Je zehntausend Euro gehen an die Landestalsperrenverwaltung Sachsen als Bauherrin und an die Planer der Anlage von der Technischen Universität Dresden.