Nach der Explosion im Abwasserkanal vor der Grundschule Wermsdorf kann am Mittwoch wieder Unterricht im Gebäude stattfinden. Am Sonntag hatte eine unterirdische Verpuffung fünf Meter des Kanals zerstört. Wegen der fehlenden Wasserversorgung wurde die Schule vorerst gesperrt.

Die Ursache der Verpuffung scheint außerdem geklärt, sagte Bürgermeister Müller weiter: "Ein Stromkabel führt unmittelbar am Kanal vorbei und das sieht ziemlich verschmort aus. Es liegt also der Verdacht nahe, dass sich dadurch Faulgase entzündet haben und zu dem Knall führten." Eine Firma ziehe nun einen sogenannten Inliner ein, der das Leitungsnetz unter der Schule provisorisch absichere, so Müller weiter.