Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum hat in Döbeln die Wohnung eines 37 Jahre alten Mannes durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, steht er im Verdacht, Mitte März auf der Baustelle des Sächsischen Landesrechnungshofs in Döbeln mehrere Brände gelegt zu haben. Dabei war Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Bei der Durchsuchung der Wohnung beschlagnahmten die Beamten ein Mobiltelefon sowie mutmaßliche Tatwerkzeuge. Die Ermittlungen dauern an.