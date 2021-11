Bei der Notlandung eines Kleinhubschraubers in der Nähe von Grimma im Landkreis Leipzig sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, war das Fluggerät am Sonntagmittag gegen 12:10 Uhr auf einem Feld in der Gemeinde Parthenstein, unweit der Autobahn 14, niedergegangen. Grund sei vermutlich ein technischer Defekt. Bei den Verletzten soll es sich um die Insassen handeln. Nähere Angaben zu den Umständen und den betroffenen Personen waren zunächst nicht bekannt.