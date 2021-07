Helferteams aus Grimma und Colditz sind seit Sonnabendmorgen in Ahrweiler in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Sie beschreiben die Lage vor Ort als dramatisch. Das Ausmaß der Zerstörung sei gigantisch, sagte der Colditzer Feuerwehrmann Karsten Hellmig.

Markus Beiler, Feuerwehrmann aus Grimma, ist vom Ausmaß der Zerstörung ebenso schockiert. Die Menschen seien von den Fluten völlig überrascht worden, sagte er. "Möglich, dass hier in manchen Gebäuden noch Todesopfer liegen könnten". Die Menschen, die die Katastrophe überlebt haben, seien am Ende - das Gebiet gleiche einem Trümmerfeld und doch gebe es einen Hoffnungsschimmer bei einigen Leuten.

Nach Angaben der beiden Feuerwehrmänner wird es noch Tage und Wochen dauern, bis in den Ortenschaften in der Eifel wieder ein wenig Ordnung und Normalität einkehrt. "In Anbetracht der Lage vor Ort ein sehr schwer vorstellbarer Gedanke", so Karsten Hellmig. Die Hilfe und Solidarität der Menschen aus den nicht betroffenen Bundesländern gebe den Menschen aber Kraft, so wie auch den Menschen 2002 in Sachsen, da sind sich die beiden Helfer sicher.