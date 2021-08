Nachdem ein großes Hochwasserschutztor in Grimma absichtlich beschädigt wurde, sind bei der Polizei Leipzig zahlreiche Hinweise eingegangen. Diese werden nun geprüft, sagte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.

Ende Juli hatten Unbekannte an dem Tor am Volkshausplatz unter anderem Eisenteile verbogen. Dadurch war die Stadt kurzzeitig vor einem Hochwasser nicht mehr geschützt. Mittlerweile wurde das Tor notdürftig repariert. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Stadt Grimma hatte zudem eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt, um Hinweise zur Ergreifung der Täter zu bekommen.