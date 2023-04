Schon längst ist Grimma als Hochzeitsstadt kein Geheimtipp mehr. Charmante Trauorte und historisches Ambiente ziehen Hochzeitspaare in die Stadt. Damit das so bleibt, braucht es auch regelmäßig frische Ideen, weiß Standesbeamtin Liane Schwarm. Darum wird in Grimma auch inzwischen nicht nur tagsüber geheiratet, sondern auch abends. Seit Januar 2023 gibt es das Angebot - am Freitag findet die erste nächtliche Zeremonie im Kloster Nimbschen statt.

In diesem Jahr möchten wir erstmalig Abendtrauungen bei Fackelschein an der Klosterruine Marienthron anbieten.

Schon vor der Einführung der zusätzlich möglichen Hochzeitstermine am Abend konnte Grimma nach eigenen Angaben einen Zuwachs bei Trauungen von 16 Prozent verzeichnen. Im Jahr 2021 gaben sich 172 Paare das Ja-Wort, 2022 waren es schon 199. Die meisten Ehen wurden im vergangenen Jahr im Juli geschlossen, so Liane Schwarm.

Nach Auskunft der Stadt sind noch ein paar Termine für Hochzeiten mit nächtlicher Trauzeremonie buchbar, allerdings etwas außerhalb der Hochsaison. "Der Sommer zwischen Juni und September ist sehr gefragt", erklärt Liane Schwarm. Wer also auch mit einer Feier bei niedrigeren Temperaturen zufrieden ist, hat in Grimma noch Chancen auf eine Vermählung in diesem Jahr. Und das nicht nur im Kloster Nimbschen, sondern auch im Trauzimmer am Grimmaer Markt, im Schloss Trebsen oder in Nerchau.