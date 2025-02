Nach dem Insolvenzantrag der Muldentalkliniken bleibt Wurzens Oberbürgermeister Marcel Buchta (parteilos) optimistisch, dass der Verkauf an die Sana-Kliniken doch noch zustande kommt. Und zwar nicht nur der Standort Grimma, sondern auch der in Wurzen. "Also ich bin da immer noch sehr zuversichtlich, da sich aus meiner Sicht die Gegebenheiten nicht verschlechtert haben sondern eher verbessert", sagte Buchta am Donnerstag MDR SACHSEN.

Die Sana Kliniken zeigten sich am Mittwoch überrascht von der Entscheidung der Muldentalkliniken. Man habe die Gespräche mit den Gewerkschaften und dem Landkreis als sehr konstruktiv wahrgenommen und Vorschläge zum weiteren Vorgehen unterbreitet. Nun stehe der Verkauf der Häuser in Wurzen und Grimma auf der Kippe.



Der Plan, die Standorte der Kliniken mit den Sana-Standorten zu bündeln, sei durch den Insolvenzvertrag nicht mehr ohne Weiteres umsetzbar. "Die Beantragung eines Insolvenzverfahrens ändert für uns die Rahmenbedingungen jedoch maßgeblich", heißt es in einem Statement. "Machen wir uns die Ausgangslage der Muldentalkliniken klar: Die Standorte sind stark defizitär und in der jetzigen Form, auch was die Auslastung der Häuser in Grimma und Wurzen betrifft, nicht zukunftsfähig."