Nach dem Insolvenzantrag der Muldentalkliniken bleibt Wurzens Oberbürgermeister Marcel Buchta (parteilos) optimistisch, dass der Verkauf an die Sana-Kliniken doch noch zustande kommt. Und zwar nicht nur der Standort Grimma, sondern auch der in Wurzen. "Also ich bin da immer noch sehr zuversichtlich, da sich aus meiner Sicht die Gegebenheiten nicht verschlechtert haben, sondern eher verbessert", sagte Buchta am Donnerstag MDR SACHSEN.