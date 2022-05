Am Sonntag findet in ganz Sachsen der 45. Internationalen Museumstag unter dem Motto "Museen mit Freude entdecken" statt. eine Art doppelten Auftakt dafür bilden Ausstellungseröffnungen im Waagenmuseum Oschatz und im Schloss Hubertusburg in Wermsdorf, sagte die Direktorin der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen, Katja Margarethe Mieth.

Das Waagenmuseum in Oschatz ist in den vergangenen Jahren umgestaltet worden. Die Präsentation der rund 120 Waagen sei nun durch die neue Mitmach- und Hörstationen weniger historisch-technisch und familienfreundlicher, erklärte Mieth. "Die Besucherinnen und Besucher des Waagenmuseums können sich auf eine völlig neu und modern gestaltete Ausstellung freuen, die die Ansprüche an ein Museum des 21. Jahrhunderts erfüllt", ergänzte der Leiter der Oschatzer Kultureinrichtungen, Jörg Bringewald. Die Neugestaltung habe rund 250.000 Euro gekostet. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) wird zur Eröffnung in Oschatz erwartet.