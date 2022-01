Wenn man die Praxisarbeit anschaut – Post-Covid – wie viel macht das aus?

Seit Oktober 2020 haben wir wirklich Monat für Monat Rekord-Patientenzahlen und die zweithäufigste Diagnose ist dieses Post-Covid geworden. Also Leute, die monatelang noch zu tun haben mit den Folgen der Erkrankung. Long-Covid, das sind diese verlängerten Verläufe. In der Leitlinie, die es dazu gibt, heißt es etwa vier Wochen. Was dann länger als drei Monate noch andauert, dass die Schwäche nicht wieder weggeht, das ist dann Post-Covid.

Es gibt Menschen, die einen relativ milden Verlauf hatten und dann auf einmal nach drei Monaten irgendetwas auftaucht, was vorher eben nicht war und wo man jetzt nicht weiß, ob es wirklich ursächlich auf Covid zurückzuführen ist. Haben Sie da Erfahrung?

Ja, zu diesen Spätfolgen, die nicht gleich so erkennbar sind, das werden wir jetzt alles noch lernen. Was mich besonders erschreckt hat, ist, dass so etwa 20 bis 25 Prozent von den Leuten, die das durchgemacht haben und die ich gezielt befrage, über Minderleistungen vom Gehirn berichten. Also, die können sich Dinge nicht mehr merken. Sie können Sätze nicht zu Ende sprechen, müssen noch einmal überlegen. Eine Lehrerin zum Beispiel kann ihren Unterricht nicht einfach so die Stunde durchziehen, weil ihr Dinge einfach nicht einfallen. Das ist wirklich erschreckend und das hatte man anfangs gar nicht so auf dem Schirm.

Bei einigen seiner Long-Covid-Patienten hat Pneumologe Arne Drews Veränderungen an der Gehirnleistung festgestellt. Bildrechte: PantherMedia / Illia Uriadnikov

Die Erklärung dafür wäre die Sauerstoffversorgung im Gehirn?

Nein, das weiß man noch nicht. In der Leitlinie zu Post-Covid sind so acht bis neun verschiedene Mechanismen beschrieben worden, was alles eine Rolle spielen kann. Noch wissen wir gar nicht, warum das Gehirn da so geschädigt wird.

Haben Sie einen Rat für solche Patienten? Was ist da die Prognose?

Im Moment sind zwei Empfehlungen zu entnehmen aus dieser wissenschaftlichen Leitlinie: Man muss halt wieder trainieren, versuchen sich ranzukämpfen und der zweite Rat wäre eben doch eine Impfung, um das Immunsystem zu stärken, es nochmal anzuregen.

Wie würden Sie Covid bezeichnen – also als jemand, der vornehmlich die Lungen der Menschen sieht? Was ist Covid für Sie nach der ganzen Zeit, in der Sie es erleben?

Vor allen Dingen ist es wahrscheinlich eine muskuläre Geschichte oder eine starke Beeinträchtigung der Leistung allgemein. Es lässt sich gar nicht so auf ein Organ festlegen. Ich als Lungenarzt sehe das natürlich dann an den Folgen. Aber diese Post-Covid-Sachen – da sieht man meistens, die Röntgenbilder sind wieder ordentlich, die Lungenfunktion in Ordnung, Sauerstoff im Blut ist wieder gut. Und trotzdem fehlt die Leistung. Also irgendetwas passiert im Körper, was uns dann schwer beeinträchtigt.

Ich sehe das auch für die Wirtschaft als Problem. Viele Leute sind noch nicht wieder arbeitsfähig mit diesem Post-Covid-Syndrom. Die müssen alle lang drum kämpfen, um wieder ihren Zustand von vorher zu erhalten und die Betriebe warten sicherlich auch auf die Mitarbeiter.

Was ist abschließend Ihr Wunsch für 2022?

Wir müssen natürlich irgendwann wieder rauskommen aus diesem Pandemie-Modus und ich hoffe da sehr darauf, dass wir uns auch wieder auf die anderen Erkrankungen konzentrieren können, die jetzt ins Hintertreffen geraten sind. HIV, Übergewicht, Blutzucker - all diese Dinge müssen wir ja wieder weiter angehen können.

Sehr hoffnungsfroh hat mich jetzt gerade eine Nachricht gemacht, dass dieser Malaria-Impfstoff gekommen ist und jetzt in Subsahara-Afrika verteilt wird. Also da, das ist ja eine der ganz großen Geiseln für viele Millionen Menschen. Und wenn das jetzt auch mit einem Impfstoff angegangen werden kann, da bin ich sehr gespannt und freue mich drauf.