Jugendzentrum Alte Spitzenfabrik Grimma: Ort zum Ausleben

30 Kilometer weiter, am Ufer der Mulde in Grimma, liegt die Alte Spitzenfabrik. Bis 1991 wurde hier Spitze gefertigt, die den Namen "Plauener Spitze" trug. Heute ist das Gebäude ein Jugendzentrum. Im Innenhof der Spitzenfabrik angekommen, treffen wir Lilly und Julia. Die beiden sind 18 Jahre alt, machen gerade eine Ausbildung zur Erzieherin und sind fast jede Woche an der Spitze.

Hier können sie und andere Jugendliche sich ausleben. Julia sagt: "Zum Beispiel, wenn wir hier irgendwas dekomäßig bauen wollen, dann sagen die: 'Macht, lasst euch Zeit, nehmt, was ihr habt, nehmt, was ihr braucht.' Und dann können wir das machen. Wir haben da echt freie Entscheidung, was das angeht." Die, das sind in diesem Fall der Förderverein für Jugendkultur und Zwischenmenschlichkeit. Der betreibt die Spitze als Jugend- und Kulturzentrum.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jugendliche organisieren Festival selbst

Julia und Lilly organisieren mit anderen Jugendlichen zusammen das "Crossover Festival". Ende Juni findet es auf dem Gelände der Alten Spitzenfabrik statt. Circa 900 Menschen erwarten sie. Dafür muss einiges erledigt werden – die Jugendlichen planen alles selbst.

Julia und Lilly erklären im Innenhof, dass sie dort schon einiges in pink und weiß und schwarz angemalt haben und noch mehr machen wollen – das passt dann nämlich zum Design der Flyer und Plakate. Bühnen sollen noch aufgebaut werden, es gibt ein Gastrokonzept und Workshops. Die Jugendlichen haben Bands gebucht und auch das Campinggelände geplant. Julia und Lilly erzählen das, während sie vor einer großen Wiese hinter dem Fabrikgebäude stehen, mit Blick auf die Mulde. Das wird der Campingplatz werden. Noch steht das Gras hüfthoch. Aber bald wird hier gemäht.

Jugendzentrum immer professioneller geworden

Dass die Jugendlichen viel Freiraum haben, ihre eigenen Ideen umsetzen und der Förderverein und die Mitarbeitenden an der Spitzenfabrik ihnen lediglich beratend zur Seite stehen, ist der Kern der Konzepts der Alten Spitzenfabrik. Das erklärt Sarah Schröder. Sie ist 24 Jahre alt und macht die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins – damit ist sie eine von fünf hauptamtlich Angestellten, die für das Jugendzentrum arbeiten.

Sie ist schon seit zehn Jahren engagiert an der Spitzenfabrik. Als Jugendliche war sie schon maßgeblich am Aufbau des Projektes beteiligt. Und hat so auch gesehen, wie das Projekt gewachsen ist: "Wenn ich mir überlege dass wir unsere Fundamente fürs Containercafé teilweise mit Brotbüchsen ausgegraben haben, weil wir keine Schaufeln hatten, und wir heute eine Werkstatt haben, in der man sich Werkzeug ausleihen kann – das sind dann vielleicht so kleine Sachen, wo einem manchmal so im Alltagsgeschäft eine Retrospektive fehlt, wenn man nicht von Anfang an dabei war.."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jugendzentrum will finanziell unabhängig werden

Wie Michi und Johann in Leisnig, erzählt auch Sarah, dass die Spitzenfabrik maßgeblich von Fördergeldern von Kommune und Land abhängig ist. Davon wollen sie sich an der Spitzenfabrik unabhängig machen. Das Projekt soll sich irgendwann finanziell selbst tragen, da Sarah und ihre Kolleginnen sich um die finanzielle Sicherheit der Spitzenfabrik sorgen, sollten rechte Akteure politische Mehrheiten erlangen.