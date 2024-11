In einer Fruchtreiferei in Grimma hat die Polizei mehrere hundert Kilogramm Kokain in Bananenkisten gefunden. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Montag mitteilte, hatte das Unternehmen bereits am vergangenen Mittwoch die Polizei informiert, da Mitarbeitende auf zwei Paletten verdächtige Päckchen entdeckt hatten. Das Rauschgift hat laut LKA einen Straßenverkaufswert im mittleren zweistelligen Millionenbereich.