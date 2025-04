Im Wurzener Ortsteil Trebelshain ist am Sonnabend unweit der Bahnstrecke Dresden-Leipzig eine leblose Person in einem Gebüsch entdeckt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fand ein Passant die tote Person abseits von Straßen und größeren Wegen an einem Feldweg.

Bildrechte: picture alliance / imageBROKER | Sylvio Dittrich