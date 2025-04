Die in Wurzen gefundene Leiche wird obduziert. Damit solle die Todesursache geklärt werden, sagte ein Polizeisprecherin auf Anfrage von MDR SACHSEN. Im Wurzener Ortsteil Trebelshain hatte ein Passant am Sonnabend unweit der Bahnstrecke Dresden - Leipzig eine leblose Person in einem Gebüsch entdeckt - abseits von Straßen und größeren Wegen an einem Feldweg.

Bildrechte: EHL Media