Adventszeit ist Vorlesezeit in Oschatz. Das E-Werk und die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Oschatzer Land organisieren wieder den "Leseadvent". Der sollte ursprünglich in einer beheizten Jurte stattfinden, in der sich Kinder und Familien in gemütlich zusammensetzen und Geschichten lauschen sollten. Wegen der Corona-Lage und Schutzmaßnahmen haben die Organisatoren umgeschwenkt. Sie lassen die Kulturjurte verpackt fürs nächste Jahr stehen und bieten den Leseadvent virtuell an: Jeden Tag vom 1. Dezember bis zweiten Wiehnachtsfeiertag wird je eine Geschichte vorgelesen. Die Playlist finden Sie hier: