Die junge Wölfin ist nicht der einzige Wolf in der Region: Bereits im vergangenen Sommer hatten Fotofallen laut Umweltministerium nördlich der Siedlung drei verschiedene Wölfe dokumentiert. Sie gehören, wie auch die junge Wölfin, zu einem Wolfsrudel in der Gohrischheide.



Bislang kann Liebschützberg als neues Wolfsterritorium nicht bestätigt werden, wie die Fachstelle Wolf informiert. Derzeit sei auch unklar, ob das Wolfsrudel sein Territorium aufgrund eines Waldbrandes im vergangenen Jahr in Richtung Süden in Gemeindenähe verlagert hat. Ebenso möglich sei, dass sich die Wölfin ein eigenes Revier rund um Liebschützberg sucht, heißt es.