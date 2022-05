Joachim Kugler leitet seit 1999 den Lehrstuhl für Gesundheitswissenschaften/Public Health an der Technischen Universität Dresden. Er ist überzeugt: All diese Patienten werden eine große Herausforderung für die Gesellschaft. "Die Debatte findet schon statt. Was ist eine Berufsunfähigkeit und was nicht? Denn wenn ich die Infektion in meinem Beruf akquiriert habe, dann ist das ein Fall für die Berufsunfähigkeitsrente."