Mit einer Festnahme ist ein Vermisstenfall eines zwölf Jahre alten Mädchens aus Oschatz zu Ende gegangen. Laut Polizei Leipzig war das Mädchen freiwillig mit einem 49 Jahre alten Mann unterwegs und in Brandenburg aufgetaucht.

Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" in ihrer Onlineausgabe darüber berichtet. Demnach hatte die Mutter die Polizei gerufen, nachdem ihr Kind am Donnerstagabend Abend nicht nach Hause kam. Die Ermittler sollen einen Hinweis erhalten haben, dass das Mädchen in Brandenburg sei.