Mit einer Festnahme ist ein Vermisstenfall eines zwölf Jahre alten Mädchens aus Oschatz zu Ende gegangen. Es wurde laut Polizei unverletzt an ihre Eltern übergeben. Demnach war das Mädchen freiwillig mit einem 49 Jahre alten Mann unterwegs und in Brandenburg aufgetaucht. Der Mann steht laut Polizei in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zur Familie der Zwölfjährigen. Er war am Freitag festgenommen worden.