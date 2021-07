Fahndung Polizei sucht 14-Jährige aus Wurzen

Am Montagmittag verließ die 14-jährige Lucienne, genannt Lucie, die mütterliche Wohnung in Wurzen und kehrte bislang nicht zurück. Am Abend meldete sie sich gegen 22:25 Uhr bei einer Freundin, vermutlich von Leipzig-Grünau aus. Danach fehlte jede Spur von ihr. Zuletzt wurde ihr Mobiltelefon am Dienstagmorgen in Erfurt geortet. Seitdem ist es ausgeschaltet. Die Polizei hat eine großangelegte Suchaktion gestartet.