"Vor fünf Jahren hat es mit all dem Licht dann gereicht und ich habe mit Märchenfiguren und Szenen angefangen", sagt Müller. Mittlerweile schütteln in seinem Garten Goldmarie und Pechmarie für Frau Holle Betten aus, steht Schneewittchen fragend zwischen kleinen Zwergen, wartet Dornröschen auf Rettung, während nebenan eine Mini-Eisenbahn Kurven dreht und der Märchenbrunnen leuchtet. Zwei Schwäne schwimmen über einen Teich, der natürlich beleuchtet ist. Insgesamt sind in diesem Advent neun Märchen in Müllers Garten zu sehen. "Die Kinder erkennen fast alle Märchen, nur 'Hase und Igel' scheint weniger bekannt zu sein", wundert sich Müller.

Von 6:00 bis 7:15 Uhr und von 16:30 bis 21:30 Uhr strahlt das Weihnachtshaus in den Himmel. Im vorigen Jahr hat Ralf Müller für seine Adventsfunkelei rund 420 Euro Stromkosten bezahlt. Vor ein paar Jahren wollte er auf die morgendliche Beleuchtung verzichten und nur nachmittags einschalten. "Am ersten Tag riefen noch vor um 7:00 Uhr Eltern an und fragten, was denn los ist. Sie fahren morgens immer extra langsam vorbei, damit die Kinder gucken können. Also schalte ich auch immer morgens ein."