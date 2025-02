Landrat Henry Graichen (CDU) will die Gespräche mit Sana und den Gewerkschaften zum Verkauf der Muldentalkliniken trotzdem weiterführen. "Eine vertragliche Einigung mit Sana ist weiterhin möglich und die beste Lösung für den Erhalt der Muldentalkliniken", so Graichen am Mittwoch. Der Antrag auf Insolvenz müsse in bestimmten Situationen gestellt werden, er verhindere aber nicht, dass an anderen Lösungen gearbeitet wird. Zudem seien die Gespräche bislang konstruktiv verlaufen.