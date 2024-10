Die Gewerkschaft Verdi sagte MDR SACHSEN, dass die Mitarbeiter aktuell noch nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst bezahlt wurden, da die Kliniken im kommunalen Arbeitsgeberverband organisiert sind. Ob sich an diesem Tarif etwas ändert, sei aktuell noch nicht klar. Verdi will in einer Mitgliederversammlung am 29. Oktober zusammen mit der Belegschaft ausloten, was die Mitarbeitenden wollen.